Pedro Nuno Santos passou esta tarde no stand da Madeira na BTL, onde não escondeu o seu encanto pelo arquipélago, partilhando que se deslocou já imensas vezes à Região, incluindo à ilha do Porto Santo, e não só em trabalho, mas também em férias. Falta-lhe, contudo, a “passagem de ano, que é a melhor do mundo, mas que não tive ainda oportunidade de assistir”.

Ora, enquanto se preparava para experienciar um sonho, com mel de cana da Madeira, o secretário-geral do Partido Socialista deixou a promessa de muito em breve realizar esse desejo de passar ano na Madeira, “como primeiro-ministro”, conforme acentuou.

Referindo que já não irá à Região nesta campanha eleitoral, disse que “o candidato socialista na Madeira é alguém de muita experiência. Estamos a falar de um nome para quem a coordenação, e a experiência governativa não é nenhum segredo. Liderou a Câmara Municipal do Funchal, que dá uma grande experiência, e depois esteve no Governo da República”.

Ou seja, no seu entendimento, Paulo Cafôfo “é alguém que tem as qualidades, as competências, a experiência para assegurar que há uma mudança na Madeira, mas uma mudança com competência e com alguém que sabe. Eu julgo que os madeirenses, neste momento, vão apostar na mudança, e tenho a certeza que podem confiar em alguém que tem experiência, que tem competência”, disse Pedro Nuno Santos.