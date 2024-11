Na continuação do debate em torno da proposta do CDS que pede ao parlamento madeirense que apele a libertação dos presos políticos na Venezuela, Paulo Cafofo sublinhou que o regime político nada tem a ver com o socialismo, “é um regime alimentado pelo narcotráfico e tem carácter mafioso”.

O líder parlamentar do PS sustentou que “nós não podemos pôr os pés na Venezuela” enquanto vigorar o regime de Maduro, que, por outro lado, não se importa que haja crianças a viver na rua nem tem respeito pelos direitos humanos.

Por seu turno, na declaração do Chega, Miguel Castro também expôs o clima de perseguição que se sente no país. Mas, a seu ver, mais do que um apelo para a libertação dos presos políticos do regime de Maduro, é necessária “uma abordagem mais assertiva”, defendendo um debate abrangente com propostas concretas para a liberdade dos cidadãos que vivem naquele país.