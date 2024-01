Paulo Cafôfo terminou o seu discurso de apresentação da lista candidata as eleições para a Assembleia da República pedindo à população que confie na lista, elencando três razões para tal: aprofundar a autonomia “de cá para lá”, assumindo liderar os projetos de revisão da lei de finanças regionais e da revisão da constituição ao nível da autonomia.

Como segundo motivo, para que Portugal possa continuar no rumo certo com Pedro Nuno Santos como primeiro-ministro e como terceira razão defesa da democracia “com todas as nossas forças”. Isto contra o aumento do populismo e da extrema-direita.