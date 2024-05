O candidato dos Socialistas às legislativas regionais de domingo, 26 de maio, insiste que a mudança só pode ser assegurada pelo PS e denuncia “a chantagem e o medo que o PSD está a tentar impor nesta reta final da campanha”.

“Os madeirenses já não vão na chantagem e no medo”. “Dizer que os madeirenses vão pagar e que isto será o caos se não votarem no PSD, já não cola”, realçou Paulo Cafôfo, defendendo, ao contrário, que o eleitorado tem medo “se tudo continuar na mesma”.

Recordou, ainda, que a Madeira paga impostos mais altos do que os açorianos, não foram reduzidas as listas de espera na saúde, existem enormes dificuldades no acesso à habitação, os idosos têm de escolher entre a aquisição dos medicamentos ou as compras do supermercado e a Madeira é a região com a maior taxa de pobreza.

“Disso é que é necessário ter medo, mas isso acontece é com o PSD”, frisou.

Cafôfo realçou que o PSD é sinónimo de instabilidade com um líder que caiu em “descrédito”.

“A única hipótese de transformar esta Região e de acabar com este regime de 48 anos é o voto no PS. [...] A democracia é dar oportunidade para que outros possam demonstrar que podem fazer diferente, podem fazer bem fazendo o bem”.

Mais disse que votar no Chega, CDS, Iniciativa Liberal ou PAN é o mesmo que votar em Miguel Albuquerque.