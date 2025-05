O Banco Alimentar lança este ano, pela primeira vez e integrada na campanha de recolha de alimentos, a Campanha ‘Buzicos Solidários’, que visa o fomento do voluntariado, para crianças com idades compreendidas entre os 3 e os 12 anos.

Coincidindo com o Dia da Criança, esta campanha, inclui um conjunto de atividades que visam sensibilizar para o espírito solidário. As atividades decorrerão entre as 10h30 e as 12h30 no Armazém do Banco Alimentar, no Caminho da Ribeira.

Foram criadas três estações. Na da Ajuda, haverá, hoje, separação de alimentos, com atividades adaptadas cada faixa etária. Refira-se que a campanha é para crianças dos 3 aos 12 anos.

Na estação do jogo pedagógico, serão realizados jogos de tabuleiro contra o desperdício alimentar. Depois, há ainda a estação ‘Mini-Chefs’, em que as crianças farão mini-pizzas. No final, todos ganham. As crianças vão levar um copinho com sementes de tomate plantadas para verem como os alimentos nascem. Recebem ainda um certificado de ‘Buzico Solidário’.

Entretanto, decorre a campanha de recolha de alimentos.