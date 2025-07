Bruno Pereira, vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal, recusou hoje esclarecer se irá integrar a lista encabeçada por Jorge Carvalho, candidato do PSD à autarquia. Apesar das insistências, optou por não comentar o assunto, sublinhando apenas o seu compromisso com o serviço público e a cidade do Funchal.

“Qualquer situação dessas, cabe ao senhor candidato vir a fazer esses mesmos comentários. Da minha parte, como eu já falei, posso dizer que continuarei como sempre a colaborar com o Funchal e com o meu partido porque não tenho dúvidas que, da nossa parte, as variações social-democratas individualmente ou em coligação, como esta agora que esta a terminar, foram marcantes na mudança da cidade”, apontou, em declarações após a reunião de câmara.

Pereira realça, porém, o facto de Jorge Carvalho ter sido “claramente” uma boa escolha e um “excelente” candidato. “Com certeza levará a água ao seu moinho e será um excelente presidente da Câmara Municipal do Funchal”, vincou.

Sobre rumores que o apontam a um futuro cargo na empresa pública Horários do Funchal, Bruno Pereira foi perentório: “Não, de maneira nenhuma. Neste momento, não tenho qualquer declaração a fazer sobre isso porque essas declarações não se fazem em momentos como este, nem da minha parte existe algum tipo de proposta. Portanto, o meu interesse neste momento é concluir da melhor maneira” para poder servir a cidade da melhor forma.

Bruno Pereira lembrou ainda que a Câmara tem vários projetos em curso até ao fim do mandato, destacando a inauguração do novo sistema de videovigilância do Funchal, prevista para a próxima quinzena.