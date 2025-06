Assumindo a habitação como uma das áreas prioritárias do seu próximo mandato, o reeleito presidente da JSD/M, Bruno Melim, defendeu, este sábado, na sessão de encerramento do 25.º Congresso Regional da estrutura, a necessidade de garantir novas medidas para reforçar o acesso dos jovens à habitação, defendendo que os proprietários de habitações que assegurem contratos de arrendamento de longa duração, por um período nunca inferior a cinco anos, sejam isentos de IRS na primeira metade deste período, por forma a incentivar que, também por esta via, se aumente a oferta de alojamento no mercado.

Bruno Melim lembrou que o mercado que não funciona “é o mercado que deixa as pessoas sem casa” e que esta proposta alternativa pode vir a responder, no imediato, a muitos jovens que não podem aguardar mais por uma resposta nesta área.

“Os jovens afastam-se da política quando não sentem que as respostas que mais precisam são asseguradas e é precisamente essa tendência que precisamos e temos todas as condições de inverter, garantindo a resolução dos seus problemas, devolvendo-lhes a esperança e, ao mesmo tempo, devolvendo a esperança que falta hoje à política”, disse, sublinhando ser fundamental que a JSD/M assuma todas as causas que dizem respeito à juventude, com convicção e trabalho mas, acima de tudo, com ambição e entusiasmo.

José Prada destaca visão

Agradecendo o trabalho que a JSD tem assumido ao longo do tempo e em particular neste último mandato, “muito mais exigente e desafiante do que os anteriores”, o secretário-geral do PSD/M, José Prada, reconheceu e louvou “a visão, a coragem, a ambição e a responsabilidade” que esta estrutura assume para o próximo mandato.

“É precisamente essa responsabilidade que se eleva da moção hoje [ontem] aprovada e da qual, além dos objetivos estratégicos e das áreas prioritárias que foram definidas, destaco a importância renovada que é dada à formação, a atenção que é assumida quanto à importância da auscultação e do desenvolvimento de ações de proximidade nos onze concelhos da Região e, também, o enriquecimento da Semana da Juventude, a par da promoção do debate alargado e abrangente a todos os jovens quanto às suas principais preocupações”, disse, assumindo não ter dúvidas de que a JSD/M está preparada para continuar a liderar a Região por muitos mais anos, respeitando e honrando o legado do partido nas últimas cinco décadas.

JSD com voz reforçada

Congratulando-se pela vitória alcançada na Madeira, no passado dia 23 de março – “vitória essa que serviu de inspiração para aquilo que veio a acontecer, a 18 de maio, no continente” – o presidente da JSD, João Pedro Louro referiu que as vitórias que têm vindo a ser alcançadas pelo PSD, em todo o País, “são fundamentais não para satisfazer egos mas, sim, para que seja possível governar e transformar a vida dos portugueses”.

Na mesma medida, frisou, o facto de a JSD ter hoje e cada vez mais uma “representação reforçada nos grandes centros de decisão” faz com que a juventude portuguesa tenha uma “voz ativa e possa, efetivamente, ver aprovadas medidas estruturantes como o IRS Jovem ou todas as programadas para o setor da habitação, além das muitas outras que se esperam ver concretizadas na presente legislatura, pela AD”.

Presidente da JSD/Açores

Sublinhando que a defesa da Autonomia é feita todos os dias e que a defesa dos povos insulares é uma das premissas comuns à ação das Juventudes Social-democratas da Madeira e dos Açores, o presidente da JSD/Açores, Luís Raposo, garantiu que os jovens destes dois arquipélagos estão “mais do que preparados para defender a Autonomia e para cumprir com as suas respetivas Regiões”, assim como para lembrar aos “centralistas que são os territórios insulares que ampliam o País na Europa e a Europa no contexto mundial”.

Uma defesa intransigente da Autonomia que se quer reforçada, acrescentou, contando com a “participação ativa dos mais jovens, aos quais é fundamental garantir respostas em áreas como a habitação e o emprego, de modo a que seja possível construir um futuro mais auspicioso e com verdadeiras oportunidades de realização”.

Resultados da votação dos órgãos eleitos:

Comissão Política Regional - 92%

Mesa do Congresso - 95%

Conselho de Jurisdição-95%

Conselho Regional - 95%