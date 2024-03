Bruno Melim destaca mobilização de militantes nas Diretas do PSD

Bruno Melim também votou na Rua dos Netos. O líder da JSD regozijou “a enorme mobilização do partido” esperando que “continue a decorrer assim”.

Melim lembrou “em jogo estão dois projetos muito diferentes”, sendo que em comum “temos que contar com todos com os mais jovens, que são o futuro, mas também com os mais experientes. Todos juntos para continuar a governar e fazer aquilo que os madeirenses esperam de nós”.