No período antes da ordem do dia, o socialdemocrata Bruno Macedo fez uma declaração política com duras críticas ao PS e ao JPP.

Em relação aos socialistas, lembrou a constituição de uma comissão de inquérito a nível da Assembleia da República para averiguar responsabilidades nos incêndios de agosto na Madeira. Acusou o PS de “sede de poder, de diminuir a autonomia”, como consequência de não conseguir vencer eleições. “Têm uma sede insaciável de nos destruir e não olham a meios” sublinhou o parlamentar, sem deixar de apontar a “posição colonial insolente” do deputado eleito pelo círculo da Madeira, mas que é natural do continente.

Quanto ao JPP, falou do “histerismo dos verdinhos” tal como “crianças com berlindes”, acusando o partido de pretender “o vexame e a vergonha” com a questão das audições parlamentares, considerando que o JPP defende “interrogatórios à boa maneira dos métodos pidescos”.

Bruno Macedo acusou o PS e o JPP de não quererem investigar os factos, mas sim “crucificar”.