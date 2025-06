Brício Araújo responde à oposição: “Não podemos ser incoerentes, nem hipócritas”

Brício Araújo, presidente da 1.ª Comissão Especializada da Assembleia Legislativa da Madeira, onde aconteceram as controversas declarações de Eduardo Jesus contra deputados da oposição, reagiu hoje à polémica.

Depois de ter agradecido aos órgãos de comunicação social que “reproduziram o debate ao longo da semana”, Brício Araujo atirou-se aos partidos da oposição, avisando, no entanto, que ao abordar o tema não estava “a desculpar ninguém nem a justificar os comportamento de ninguém”.

Porém, considerou que “todos nós temos excessos”, embora alguns não tenham o mesmo “impacto mediático”, “mas vamos ser honestos: Os excessos têm a importância que nós lhe damos. Nem mais nem menos. Nem desvalorizar nem sobrevalorizar”.

Seguidamente, disse ter “alguma dificuldade em entender o grau de energia” de alguns partidos - “estou a falar objetivamente do JPP” - quando criticam no parlamento regional, mas “insultam nos órgãos onde têm poder”.

“Insultam. Têm uma linguagem brejeira. De ataque pessoal”, denunciou, dirigindo-se aos deputados Élvio Sousa, Paulo Alves e Milton Teixeira.

Brício Araújo disse ainda que, em assembleias municipais, usaram “linguagem brejeira contra aqueles que também foram eleitos”. “O senhor deputado Élvio Sousa sabe que já presenciou, insultou em páginas oficiais e nunca colocou a mesma energia na indignação”, acrescentou.

“No parlamento, há transparência, ao contrário das reuniões de assembleias municipais onde recusam a transmissão em direto e a autorização que fazem é a partir de um telemóvel de alguém ligado ao poder”, denunciou ainda.

Depois, o deputado do PSD quis “recordar” o insulto contra o deputado Carlos Fernandes, que no passado se queixou de ouvir no parlamento que “não sabia falar português”.

Isso “roça a xenofobia”, avaliou Araújo, lembrando que quando o PSD protestou contra esse episódio contra o deputado luso-venezuelano foi acusado de estar a “fazer aproveitamento político”.

“Não podemos ser incoerentes, não podemos ser hipócritas”, atacou.

A intervenção de Brício Araújo aconteceu no momento do PSD encerrar o debate do orçamento regional para 2025.