Por isso mesmo, “deviam valorizar mais as bordadeiras”, defende Fátima Cabral, que, ao contrário do que aconteceu consigo, não venceu na tentativa de passar a sua sabedoria para as filhas. “Elas não querem. Estudaram, têm os seus cursos, mas o bordado não”, acrescenta, sendo que as colegas pertencem, essencialmente, a uma faixa etária a rondar os 50 e os 60 anos.

Apesar da exigência e precariedade desta profissão, confessa que nunca considerou desistir. “A minha mãe é que me ensinou, foi com ela que aprendi”, recorda, reconhecendo que “os apoios faltam sempre” e nem sempre recebe os trabalhos na quantidade que gostaria.

Esta perceção é obtida junto de algumas mulheres que trabalham desde novas neste setor, que neste Dia da Mulher são homenageadas com uma iniciativa a decorrer no Hotel Barceló Funchal OldTown. “O bordado dá muito trabalho e não é bem pago”, lamenta a bordadeira Eugénia Noronha, que considera que não se consegue viver apenas desta arte centenária, apesar das melhorias sentidas nos últimos anos.

São cerca de 400 as bordadeiras atualmente no ativo na Região. Apesar do aumento de 6% determinado pelo Governo Regional para o trabalho das bordadeiras em 2024 relativamente a 2023, este continua a ser um ramo cujo retorno se revela insuficiente e pouco atrativo para as camadas mais jovens.

Face às críticas, Marisa Santos, vogal do Conselho Diretivo do Instituto do Vinho, Bordado e Artesanato da Madeira (IVBAM), referiu que com este aumento “substancial” determinado de 6%, os produtores que solicitem serviços passam a ter de pagar às bordadeiras um mínimo de 2,24€ por 100 pontos. A reconhecer que este aumento “nunca é suficiente”, diz aos jornalistas que por agora não está previsto nenhum reforço, o que não significa que esta medida não possa ser revista no futuro. Contudo, aponta que “também cabe a cada casa de bordados” decidir se pagarão um valor mais alto do que o mínimo tabelado.

Quanto à questão de este não ser um trabalho que atraia a juventude, Marisa Santos diz que o IVBAM tenta realizar ações de formação com bordadeiras mais experientes para captar jovens, nas casas do povo e em outras instituições. Como resultado dessas iniciativas, “já existem algumas pessoas que criaram marcas para as quais confecionam e bordam os seus artigos”.

No que toca à saída destas peças, exportadas essencialmente para Itália e Estados Unidos, Marisa Santos diz que as casas de bordados na Região têm tido bastantes visitas, que, no entanto, “nem sempre se traduzem em vendas”.