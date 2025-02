Bom dia!

O Serviço Regional de Proteção Civil quer retomar até junho o encontro com representantes de todas as corporações. O Conselho Regional não se realiza desde 2019, mas Richard Marques quer voltar a ouvir, no mesmo fórum, a Federação, um elemento de cada entidade com corpo de bombeiros e seus comandantes. A ideia é uniformizar procedimentos.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca ‘Domingo gordo’ com milhares nas ruas. Horas depois do Cortejo Alegórico de sábado, no Funchal, os mascarados desfilam em várias localidades. Destaque para Calheta, Machico, Ponta do Sol, Porto Moniz, Santa Cruz, Campanário, Estreito e Gaula.

Saiba ainda que “Força Madeira pode ser o fiel da balança” nas eleições de 23 de março e que Guia Michelin distingue restaurantes e chefs madeirenses.

Central Hidroelétrica renasce hoje na Calheta é outro assunto de relevo numa edição que destaca um caso de justiça. Obrigou inquilinas a sair de casa e vai responder em tribunal.

Nas Ocorrências, saiba que uma mulher foi atropelada em Santo António; Vialitoral conta 71 avarias numa semana; Jovem ferido em despiste de mota.

Tudo isto e muito mais no seu JM desta quarta-feira!