Bina Pereira, deputada do PSD em estreia nesta legislatura, também subiu ao palanque na sessão plenária desta terça-feira.No essencial, esmiuçou as novas práticas de apoio e financiamento às corporações dos bombeiros, que considera ser “uma amostra do bom trabalho feito na Região”, catalogando ainda de “um modelo pioneiro no País”.

Aliás, disse, “somos garantidamente um exemplo a nível nacional”, exaltando que os próprios órgãos nacionais o reconhecem.

Referenciou que no novo modelo, 60% do financiamento e do Governo e 40% das autarquias, falando num investimento em 2024 na ordem dos quatro milhões de euros, num modelo que dota, também, de “mais meios e mais adequados”, proporcionando “respostas mais eficazes em situações de emergência e socorro”.

De resto, disso, “as próprias populações reconhecem” as melhorias, destacou, lembrando os “35 milhões de euros” confinados para este setor até 2028, dando “melhor estabilidade às corporações”.