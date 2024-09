Bombeiros Sapadores do Funchal em destaque nos ‘Escadórios da Humanidade’ em Braga

A presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra e o vice-presidente, Bruno Pereira, que detém a tutela da Proteção Civil e Bombeiros, mais os restantes vereadores, com pelouros, João Rodrigues, Nádia Coelho, Helena Leal e Ana Bracamonte, receberam, hoje, no Salão Nobre da autarquia, a equipa dos Bombeiros Sapadores que participou, no fim-de-semana passado, em Braga, na sexta edição da prova internacional ‘Escadórios da Humanidade’, conseguindo resultados de “grande destaque” e que, por esta mesma razão, foram exaltados pelos autarcas.

Neste ano, esta prova, que se realizou no Monte do Bom Jesus, seno 566 degraus com 116 metros de desnível positivo, bateu o recorde de participações – 1.562, mais 193 do que no ano anterior – sendo 1.181 homens e 381 mulheres de 20 corporações de nove países (Espanha, França, Polónia, Ucrânia, Roménia, Brasil, Cabo Verde e Venezuela e, naturalmente, Portugal).

A representação dos Bombeiros Sapadores do Funchal teve uma excelente performance, como atestam os resultados, sendo a primeira equipa feminina (segundo e terceiro lugares a nível individual), a terceira masculina (terceiro lugar individual), a que se acresce o segundo lugar de veteranas femininas e o quarto em masculinos.