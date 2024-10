A plataforma de TVDE Bolt e a Associação de Táxis e Outros Transportes Terrestres da Madeira (TaxisRAM) assinaram uma nova parceria agora para o Porto Santo, a ser oficializada a partir de 14 de outubro. A partir dessa data, a plataforma Bolt e a TaxisRAM trabalharão em conjunto para melhorar a resposta aos pedidos de mobilidade no Porto Santo.

O acordo faz com que todos os táxis associados à TaxisRAM tenham a exclusividade de utilização da plataforma da Bolt naquela ilha, comprometendo-se a Bolt de que não serão usadas e utilizadas viaturas TVDE no Porto Santo.

Com este acordo, os profissionais dos Táxis passam a receber serviço através da Bolt, além do serviço habitual nas praças do Porto Santo.

Paulo Pereira, presidente da TaxisRAM, confirmou ao JM as negociações com a Bolt, que abrem “mais um serviço de transporte terrestre ao dispor do residente do Porto Santo e, acima de tudo, disponibiliza mais um serviço profissional ao turista que visita o Porto Santo”, acrescentando que “ a parceira visa, essencialmente, privilegiar um serviço de táxi e da Bolt personalizado e exclusivo na Ilha”.

A TaxisRam e a Bolt Portugal já tinham um acordo do projeto piloto dos Táxis a integrarem a plataforma digital da TVDE na Madeira que, aliás, está a ser replicado em algumas cidades no Continente.

Paulo Pereira revelou que a taxisRAM e a Bolt estão a “liderar na Região o mercado de plataformas tecnológicas”. Desta forma, adiantou ainda, será possível alcançar um novo “sucesso para todas as partes”, em que o mais “importante é a satisfação do cliente que utiliza a plataforma Bolt e os táxis do Porto Santo”, numa parceria que é uma “grande mais-valia para quem precisa de transporte público” na ilha dourada.