O Bloco de Esquerda já está em audiência com o representante da República.

O partido tem vindo a defender um cenário de eleições antecipadas e deverá ser isso mesmo que aqui vieram reforçar esta tarde. As declarações à comunicação social, estão previstas para o final da audiência.

Consumado o decreto de exoneração de Miguel Albuquerque – desde dia 5 de fevereiro, segunda-feira, em gestão corrente – compete ao Representante da República para a Região, Ireneu Barreto, recolher a vontade de cada partido político com assento na Assembleia Legislativa Regional quanto a uma possível solução para a crise instalada no coração do poder político da Madeira. O que acontece na sequência de um caso de alegada corrupção, que fez cair o Governo PSD/CDS-PP de Miguel Albuquerque, arguido nesse processo judicial.

Roberto Almada e Dina Letra são os primeiros a serem ouvidos pelo Representante da República e já se encontram no interior do Palácio de São Lourenço, onde chegaram pelas 14h59.Os bloquistas que, de resto, já tiveram oportunidade de manifestar o seu desejo de eleições antecipadas na Região, defendendo que é altura de devolver a voz ao povo de forma a garantir a legitimidade democrática.

Roberto Almada, deputado único do BE, disse, no rescaldo da exoneração de Albuquerque, esperar que “o Presidente da República possa marcar eleições antecipadas”, não havendo “condições democráticas” para este Governo prosseguir, numa alusão a uma hipotética estratégia do PSD-M de apresentar um novo governo e um novo presidente, afirmando a existência de estabilidade governativa, e demovendo Marcelo de dissolver o parlamento regional quando for constitucionalmente possível. Ou seja, só depois de 24 de março.

Vale recuperar também as palavras de Dina Letra (BE), ao JM no sábado passado: “A Madeira, em termos políticos, está numa situação um pouco pantanosa e é preocupante a situação em que nós estamos. Aquilo que o Bloco de Esquerda disse, desde a primeira hora, é que há necessidade de eleições antecipadas”. Iniciaram-se esta tarde as audições no Palácio de São Lourenço aos nove partidos políticos com assento na Assembleia Legislativa da Madeira, cujas reuniões serão repartidas por três dias. Hoje, são ouvidos o Bloco de Esquerda (15h00), o PAN (16h00) e a Iniciativa Liberal (17h00).