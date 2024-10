Biblioteca com livros infantis chega ao Hospital Dr. Nélio Mendonça

Na próxima sexta-feira, 25 de outubro, pelas 15h30,o Hospital Dr. Nélio Mendonça vai receber uma biblioteca com livros infantis oferecida pelo Pingo Doce.

“Consciente da importância da leitura na infância, o Pingo Doce tem um novo projeto de promoção da literacia infantojuvenil que visa a doação de bibliotecas compostas por 30 obras da sua coleção literária às alas pediátricas dos hospitais de todo o país.

Os livros infantis, para idades compreendidas entre os 2 e os 12 anos, estão agora a ser entregues às unidades de pediatria juntamente com uma casa biblioteca em madeira para acomodar a coleção. Entre as obras infantis exclusivas, podem-se encontrar alguns dos livros vencedores do Prémio de Literatura Infantil Pingo Doce, o maior prémio do país nesta área”, pode ler-se em nota de empresa da empresa de retalho.

Estão a ser entregues mais de 3.000 livros em todo o País.