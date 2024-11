O Bloco de Esquerda (BE) expressou, hoje, a sua preocupação “com o grave problema da habitação”. O valor médio de uma casa no Funchal ronda meio milhão de euros, preço que aquele partido considera absurdo e incompatível com os salários de quem vive e trabalha no arquipélago.

“Os madeirenses estão a ser expulsos dos seus locais e das suas casas que são transformadas para alojamento local. Andamos a vender a nossa terra a fundos de investimento imobiliário e a milionários ricos que compram casas onde não vão viver, onde investem o seu dinheiro para fugir a impostos nos seus países e não trazem qualquer desenvolvimento à ilha. E que criam, inclusive, vários outros problemas que vão além do grave crise da habitação.”, refere o BE, que adianta ainda que o PSD, “pela sua inação, tornou a Madeira na Indochina do mercado imobiliário”.

“E esta é também a marca deste governo liberal do PSD-M e das suas políticas neo-liberais, que deixam o mercado atuar sem qualquer regulação”, acrescenta o partido.

No entender do BE, o principal problema da habitação não está na falta de casas, que existem.

“Está sim no preço exorbitante das casas e das rendas, na especulação que está a ser potenciada sem critério e sem controlo”, sublinha.