O Bloco de Esquerda esteve, na passada segunda-feira, a efetuar uma ação de contacto com a população no concelho da Ponta do Sol, uma iniciativa que os bloquistas aproveitaram para denunciar a “gestão incompetente dos recursos públicos por parte do Governo Regional”. Em comunicado divulgado sobre esta ação, o BE aponta ainda ao Executivo do PSD “arrogância e incapacidade para garantir a estabilidade que os madeirenses precisam na sua vida, ou seja habitação condigna, salários dignos e compatíveis com o altíssimo custo de vida na Região”.

O partido sublinha como exemplo “a má gestão nos incêndios pelo presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, e pelo secretário da Saúde e da Proteção Civil, Pedro Ramos, que foram incompetentes, irresponsáveis e desrespeitosos para com as populações afetadas”.

No comunicado, o Bloco de Esquerda refere também “o prémio de melhor destino insular do mundo, que contrasta com o pior cartaz turístico existente na Madeira, que é a Marina do Lugar de Baixo, na Ponta do Sol, completamente destruída pelo mar e abandonada há vários anos pelo Governo Regional que ali atirou ao mar muitos milhões de euros”. Um exemplo que os bloquistas lembram antes de afirmar que o Executivo “se prepara para repetir o erro na intervenção que está a ser feita na frente-mar de São Vicente”.

A concluir, o Bloco sublinha as suspeitas e investigações por crimes de corrupção que atingem vários elementos do Governo e do PSD, “o que não causou surpresa à população contactada e nem o facto de Miguel Albuquerque mentir ao Representante da República ao garantir que tinha as condições necessárias para governar”. “Por faltar à verdade, provocou a queda do seu Governo e é o principal responsável por estas eleições antecipadas”, acrescenta.

“A Madeira e o Porto Santo merecem gente séria no Parlamento Regional”, conclui a nota do partido.