O Bloco de Esquerda (BE) voltou a defender um conjunto de medidas que considera necessárias para que os madeirenses possam sentir que a “habitação não é um luxo”.

O partido manteve hoje contatos com a população das Madalenas em Santo António, no Funchal, e as pessoas foram “unânimes em identificar os principais problemas como sendo os da especulação imobiliária que agrava os preços dos apartamentos, quer para compra quer para arrendamento”, tendo ainda destacado os salários, que “de uma maneira geral, são manifestamente insuficientes para fazer frente à aquisição de uma casa”.

Tendo em conta o cenário atual, o “Bloco de Esquerda culpa os governantes da nossa terra que, há quase 50 anos, estão no poder e que agravaram este problema ao facilitar a construção de luxo; na disseminação descontrolada do alojamento local e na promoção dos vistos gold que facilitam a entrada de estrangeiros ricos e que contribuem para o aumento do custo de vida do povo e das habitações”, segundo se lê em comunicado de imprensa.

Para o BE, é urgente o fim dos vistos gold e a construção de habitação pública a custos controlados. Mais, deve ser colocado um fim aos incentivos fiscais para a construção que não tenha fins para a habitação própria, além de ser colocado um limite no alojamento local. O parido também defende uma moratória para a construção de novos hotéis.