O Bloco de Esquerda esteve hoje numa ação política junto da população do sítio do Lombo Jamboeiro e tomou conhecimento de um abaixo-assinado popular, que reuniu cerca de 70 assinaturas de moradores da zona, a pedir a reposição da paragem inicial/final do autocarro que serve o Caminho do Lombo Jamboeiro, nas zonas altas de São Roque.

“Durante 19 anos, essa paragem esteve sempre a funcionar, mas, desde que a via pública situada mais abaixo foi inaugurada, os autocarros dos Horários do Funchal deixaram de passar naquela única paragem com condições para a comunidade proteger-se da chuva, do vento e do frio enquanto esperam pelo transporte”, denuncia o partido.

O BE constata que esta mudança da paragem do autocarro fez com que houvesse uma alteração no itinerário e no horário do transporte público, causando transtorno à população residente.

“Os transportes públicos são fundamentais para quem vive nas zonas altas do Funchal e para as pessoas que não têm outros meios para se deslocar”, alerta, adiantando que a população entregou o abaixo-assinado à empresa Horários do Funchal, com o conhecimento da presidente da Câmara Municipal do Funchal e do presidente do Governo Regional da Madeira, mas, até à data, “nenhuma destas entidades se dignou a responder ao pedido popular”.

“O Bloco de Esquerda não abandona esta luta da população e tudo fará para que este assunto não caia no esquecimento, até que seja satisfeita a pretensão destes moradores”, garantiu.