A presidente do Banco Alimentar Contra a Fome da Madeira deixou esta manhã um repto para que mais voluntários se juntem à Campanha de Recolha de Alimentos do Banco Alimentar Contra a Fome, que arrancou ontem e termina a 8 de dezembro, acompanhando a campanha nacional.

Na Região, para esta 24.ª campanha, em termos globais, são mais de 800 voluntários envolvidos, sendo que 600 serão canalizados paras as lojas e o restante para o armazém.

Fátima Aveiro realçou ao JM que é justamente para o armazém que ainda procuram mais voluntários e deixou o apelo para que mais pessoas se juntem a esta causa solidária que está em crer ser um novo sucesso.

“Esperemos que as pessoas todas se mobilizem e ajudem as famílias a terem um Natal mais confortável. Claro que as necessidades são ao longo do ano, não é só nesta altura do Natal”, disse, pese embora considere que “o Natal apela mais à solidariedade, ao conforto da mesa com a família. Estou certa de que teremos bons resultados”.