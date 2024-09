Bairro Feliz: Votação de 28 causas arranca nas lojas Pingo Doce

Arranca hoje a fase de votação do Programa Bairro Feliz do Pingo Doce em 14 lojas da Região Autónoma da Madeira. Até 26 de outubro, os vizinhos vão ter duas causas em cada loja Pingo Doce, nas quais poderão votar.

A mais votada recebe um donativo de até 1.000 euros para a sua concretização. Para ajudar a escolher os projetos que consideram mais importantes para o seu bairro, os clientes recebem uma moeda Bairro Feliz por cada 10 euros em compras (máximo de 3 moedas por compra), que deverão colocar no mealheiro correspondente à sua causa preferida.

Os projetos mais votados pela vizinhança serão anunciados no último dia da votação, depois da pesagem dos mealheiros em loja, aos quais o Pingo Doce atribui até 1.000 euros para concretizarem a sua causa.

Entre os 28 projetos em votação na Região Autónoma da Madeira estão a aquisição de livros infantis com o objetivo de dinamizar sessões de leitura interativas para crianças e famílias, proporcionando-lhes momentos lúdicos; a compra de um forno a lenha para que os elementos de uma instituição aprendam a confecionar diversos tipos de pães madeirenses, com recurso a receitas tradicionais transmitidas por pessoas de diversos locais da ilha.

A presente edição conta, ainda, com a aquisição de equipamento para o gabinete de uma associação que acompanha anualmente 150 vítimas de violência doméstica, aumentando a capacidade de resposta às vítimas, ou com a compra de equipamento desportivo para o uso de toda a comunidade escolar. Projetos que certamente contribuirão para bairros e moradores mais felizes.

Para Filipa Pimentel, Diretora de Desenvolvimento Sustentável e Impacto Local do Pingo Doce, “Mais uma edição na qual fomos surpreendidos com boas ideias dos vizinhos e instituições locais que inscreverem os projetos que gostariam de concretizar no seu Bairro e em prol do bem-estar da vizinhança. Em todo o país podem, agora, ser encontradas 918 causas para votação das mais diversas naturezas e especificidades, tal como são os nossos Bairros. Esperamos uma grande adesão às urnas de toda a população. Votem para ajudar o Pingo Doce a escolher os projetos que cada loja vai apoiar.”

O programa Bairro Feliz decorre em 459 lojas em Portugal Continental e nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, com um total de 918 causas a votação, selecionadas por um júri entre 2.700 ideias inscritas na edição deste ano.

Com o Bairro Feliz, que já vai na sua quarta edição nacional, o Pingo Doce reforça o envolvimento com as comunidades envolventes das suas lojas, dando resposta a situações e necessidades especificas de cada bairro. No total das edições, o Bairro Feliz já apoiou 1.491 causas, o que representa um investimento do Pingo Doce de mais de um milhão e meio de euros no apoio às comunidades envolventes.