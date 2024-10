A Capitania do Funchal emitiu esta tarde um aviso de agitação marítima forte no arquipélago da Madeira até às 18h00 deste domingo.

Perante as previsões de vento forte e agitação marítima do IPMA, que colocou a costa Norte da Madeira e toda a zona costeira do Porto Santo sob aviso amarelo, a Autoridade Marítima adverte toda a comunidade marítima e a população em geral para os cuidados a ter.

Previsão: Vento de NW fresco a muito fresco, diminuindo gradualmente para moderado a fresco, sendopor vezes muito fresco no final.Visibilidade: Boa a moderada, por vezes fraca. Ondulação: Costa Norte: Ondas NW 3 a 4,5 M, diminuindo gradualmente para 2 a 3 M. Costa Sul: Ondas SW 1,5 a 2,5 M, diminuindo gradualmente para 1 a 1,5 M.