O terminal de cruzeiros do Porto do Funchal foi palco, esta tarde, de um exercício de emergência sanitária. Iniciativa que decorreu no âmbito do planeamento de ações do FUNCHALEX’25, que visam testar o Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil.

Desenvolvido pela Autoridade de Saúde, o simulacro decorreu em colaboração com a Administração dos Portos da Madeira (APRAM, S.A). O objetivo da iniciativa é o de testar e capacitar a resposta das entidades perante um cenário de suspeita de infeção por vírus Ébola num ambiente portuário e turístico.