Tal como noticiou o JM, a obra de arte que homenageia os pescadores de Câmara de Lobos, inaugurada em 2021, já perdeu a cor, a vela, as cordas e o mastro.

O artista Rigo 23, em entrevista ao Jornal, refere que a vontade da ‘Coroa do Ilhéu’, consoante expõe Rigo 23, “é relembrar que aquele lugar tem muito a ver com a pesca, com a arte de construir barcos – os xavelhas em particular – e com as populações marginalizadas. ‘Aqui viveu gente’ poderia ser um outro título para esta obra, aliás, ‘Coroa do Ilhéu’ é como quem ali vivia chamava o seu cantinho. As cidadãs e cidadãos de Câmara de Lobos, hoje dispersos por vários bairros sociais, com raízes naquele Ilhéu, são os verdadeiros retratados naquela obra – como tal entendo o desleixo na manutenção da obra como desrespeito para com eles e a sua memória coletiva”, critica.