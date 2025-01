Veja o ‘Antes e Depois’ da ‘Coroa do Ilhéu’ que naufragou na carência de manutenção (com fotos)

Foi em julho de 2021 que o Ilhéu, em Câmara de Lobos, foi coroado com a inauguração de uma obra do artista Rigo 23, que veio, por breves momentos, embelezar aquele ex-líbris do concelho. Passados somente três anos e meio, a ‘Coroa do Ilhéu’ já perdeu o brilho e carece, com urgência, de manutenção.

A madeira que o reveste evidencia degradação devido à humidade, com uma tonalidade cinzenta a manchar as ripas – efeito do bolor – e o pescador nele sentado tornou-se uma escultura a preto e branco, sendo que anteriormente representava um homem moreno.