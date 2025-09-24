MADEIRA Meteorologia
Autárquicas: PTP defende revisão da iluminação pública no Funchal

    Raquel Coelho lidera a candidatura do PTP à Câmara Municipal do Funchal. Joana Sousa/Arquivo
24 Setembro 2025
A candidatura do PTP à Câmara Municipal do Funchal diz que há falta de iluminação na cidade “obrigando cidadãos a andar às ‘apalpadelas’”.

Em comunicado, os trabalhistas defendem “uma revisão da iluminação pública do município Funchal, pois consideram que em muitos zonas da cidade, inclusive do centro da cidade, ficam demasiado escuras à noite, tendo dado o exemplo da Avenida Zarco”.

Raquel Coelho citada na fonte diz os cidadãos têm de andar às “apalpadelas”.

O PTP considera importante que haja uma redução da iluminação perto do mar para proteger as aves marinhas, mas que dentro da cidade tem de ser reforçada a iluminação, sobretudo nos edifícios.

“Estamos a falar de uma questão de segurança e d imagem da cidade do Funchal”, afirma Raquel Coelho.

