O candidato socialista à Câmara Municipal do Funchal acusou hoje o atual executivo de não ter “estratégia para resolver os problemas da habitação no município”.

Rui Caetano, citado num comunicado, alusivo a uma visita ao Bairro das Quinta das Freiras, lembra que “havia um projeto preparado pelo executivo anterior com financiamento garantido para construir neste bairro 71 habitações, mas passados quatro anos nada foi feito”.

O candidato assegura que “o mesmo se passa no Bairro da Penha de França ou ao Bairro da Ponte”.

Rui Caetano acusa ainda o atual executivo funchalense “de ter desperdiçado os 23 milhões de euros de financiamento que já estava garantido para a construção de 202 habitações no Funchal”.

“Havia um projeto de construção com financiamento assegurado e protocolos assinados com o Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, mas como a Câmara Municipal não construiu as habitações, o dinheiro foi perdido e os funchalenses é que ficaram sem casas para resolver o seu problema de habitação”, sublinha.

O socialista diz que “existam estes terrenos públicos prontos para construir”, mas que “a Câmara não tem pressa para resolver os problemas e assumir como prioridade a construção de habitações, sobretudo sabendo que os funchalenses estão a ser expulsos da sua cidade por não conseguirem arrendar ou comprar uma habitação e muitos dos que ficam estão a viver em casas sobrelotadas”.

Rui Caetano acusa também o Governo Regional de “estar sem norte no que respeita à Habitação”.

“Não só não construiu o que tinha prometido como deu um passo atrás e desafetou os mais de 5000 m2 de terreno que tinha atribuído ao programa Casa Própria, em 2023, para a construção de habitação acessível para os funchalenses”, afirma.

Segundo o cabeça de lista socialista, “o Governo não construiu as 300 casas que tinha prometido em 2023 no terreno do Tecnopolo”, e afiança que a habitação “é uma prioridade” da candidatura que lidera.