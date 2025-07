A CDU promoveu nesta terça-feira, Dia da Região, um almoço-comício para apresentar publicamente a sua candidatura à Câmara Municipal do Funchal, que como o JM anunciou em primeira mão, é liderada por Ricardo Lume, tendo Herlanda Amado como n.º 1 da lista à Assembleia Municipal. Com mais de 200 participantes, a iniciativa contou com intervenções políticas de Edgar Silva e Ricardo Lume.

Na sua intervenção, Edgar Silva destacou que “a candidatura da CDU afirma-se como um projeto abrangente, construído com base nos valores do trabalho, da honestidade e da competência. Com provas dadas ao longo dos anos, a CDU assume o compromisso de devolver o Funchal à sua população, após sucessivos mandatos marcados por políticas municipais que não têm respondido de forma eficaz aos reais problemas e aspirações de quem vive e trabalha na capital madeirense”.

Com esta candidatura, disse, “a CDU renova o apelo à mobilização dos funchalenses, para, juntos, construírem uma cidade mais justa, participativa e com futuro.”

Já o candidato Ricardo Lume, afirmou que “a população do concelho enfrenta hoje desafios antigos e novos que exigem respostas rápidas e eficazes”.

“O Funchal está a ser transformado num concelho apenas ‘para inglês ver’, uma cidade de fachada que mais parece uma ‘lapinha’ feita de papel e cartão, onde a população é tratada como figurante. Um Funchal-resort para turistas e estrangeiros endinheirados, enquanto quem aqui vive e trabalha é empurrado para um Funchal-gueto”, criticou o antigo deputado na ALRAM.

Lume disse que “os funchalenses sentem-se espoliados da sua cidade: é-lhes negado o direito à habitação, agravam-se as dificuldades de mobilidade e são privados de direitos básicos como o saneamento, enquanto continuam a pagar impostos e serviços que não se refletem na melhoria da sua vida quotidiana”.

“Lamentavelmente, nos últimos anos, o executivo da Câmara Municipal do Funchal não esteve à altura das suas responsabilidades, transformando a capital da Região num verdadeiro caos, sempre de costas voltadas para os munícipes. Liderado pelo PSD/CDS, este executivo comporta-se como uma mera empresa de condomínios, gerindo de forma minimalista e incompetente os espaços comuns”, aditou.

Pior ainda, no seu entender, “parece funcionar como um departamento do Governo Regional, obedecendo à sua tutela direta, sem autonomia, como ficou claro no vergonhoso acordo com a ARM.”

Ricardo Lume sublinhou que “perante esta realidade, é necessário devolver o Funchal à população. A candidatura da CDU aos órgãos autárquicos do concelho do Funchal é um projeto coletivo, baseado no trabalho, na honestidade e na competência. Um projeto com provas dadas, que assume o compromisso de devolver a cidade a quem cá vive e trabalha. Com os trabalhadores e o povo, ergueremos os alicerces de uma nova política democrática”.