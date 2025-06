Autárquicas: Celso Bettencourt já tem slogan de campanha

Celso Bettencourt, candidato do PSD à Câmara Municipal de Câmara de Lobos, já tem slogan de campanha e agradeceu hoje, nas redes sociais, a indicação para liderar a candidatura social-democrata.

“Aceito este desafio com o compromisso de trabalhar com verdade, dedicação e proximidade junto das populações do Estreito de Câmara de Lobos, Quinta Grande, Jardim da Serra, Curral das Freiras e da cidade de Câmara de Lobos”, escreveu o cabeça de lista nas redes sociais.

O atual presidente da Junta de Freguesia de Câmara de Lobos diz conhecer “bem o valor” da população e que “só com todos é possível construir um Concelho mais coeso, mais justo e com mais e melhor qualidade de vida”.

“Acredito numa política feita no terreno, próxima das pessoas, capaz de responder aos problemas reais e de valorizar as potencialidades de cada freguesia. Tentarei corresponder aos anseios”, assume.

Celso Bettencourt diz que “este é um tempo de união e motivação. Um tempo de trabalho sério, com ambição, com garra e com alma”.