Isabel Brazão, diretora do departamento de Economia, Turismo e Mercados da Câmara Municipal do Funchal, na iniciativa ‘Comércio Tradicional Funchal’, revelou ao JM e à JM-FM que uma das missões da autarquia é “estar próxima dos comerciantes tradicionais”.

“Nesta fase do Natal, tivemos uma grande adesão por parte dos comerciantes ao concurso de Montras de Natal, que tem vindo a crescer, este ano com 84 lojas aderentes”, recordou, o que revela, a seu ver, “que os comerciantes valorizam as iniciativas” da Câmara.

“Há um envolvimento cada vez maior dos comerciantes”, adiantou, lembrando, de igual modo, o Natal na Praça que teve um número crescente de visitantes, excedendo os 30 mil. Quanto a receitas, superou-se o meio milhão de euros.

“Valorizamos os nossos empreendedores e há uma variedade de iniciativas pensadas para os comerciantes, não só os que têm estabelecimentos, como aqueles que têm as suas marcas mas não têm espaço físico”, enfatizou.

Quem pretender usufruir do Balcão do Investidor, que apoia os empreendedores, tem apenas de dirigir-se à Câmara Municipal. “É o sítio indicado para as pessoas se informarem sobre os apoios que podem usufruir”, evidenciou.

“Queremos uma economia no centro do Funchal a borbulhar”, reiterou.

Quanto ao turismo, considerou que “é uma falsa questão falar de excesso de turismo”, existe sim uma necessidade de regulamentação. “Neste momento temos um turismo de qualidade”, enfatizou.

Refira-se que nesta altura do ano, as taxas de ocupação dos empreendimentos turísticos rondam os 100%, no Funchal, o que contribui “diretamente para a Economia da Região”, vincou.

Por fim, além da Noite do Mercado, onde é esperada grande adesão, a diretora do departamento lembrou o evento da noite de final de ano, a ter lugar no Parque de Santa Catarina, de forma gratuita.