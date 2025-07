A Câmara Municipal de Câmara de Lobos deu início a duas novas intervenções de requalificação da rede viária municipal, no âmbito da empreitada de ‘Repavimentação de Estradas – Concelho de Câmara de Lobos’, que contempla nove lotes de execução distribuídos por várias freguesias do concelho.

No Jardim da Serra, decorre a repavimentação do Caminho dos Murinhos, com um investimento de 114.023,66 euros (IVA incluído), numa extensão aproximada de 200 metros lineares. A obra inclui a aplicação de nova camada de desgaste em betão betuminoso, melhorias no sistema de drenagem superficial e a reconstrução de um troço de muro de suporte. O prazo de execução é de 150 dias, estando a sua conclusão prevista até novembro de 2025.

Na freguesia do Estreito de Câmara de Lobos, está igualmente em curso a repavimentação da Rua Francisco Figueira Ferraz, uma intervenção orçada em 79.872,00 euros (IVA incluído), com um prazo de execução de 60 dias. Esta empreitada visa a renovação integral do pavimento e a correção de pontos críticos de circulação, melhorando significativamente as condições de segurança e conforto para os utilizadores.

Estas duas intervenções integram um plano mais vasto aprovado pela autarquia em abril, com um investimento global de cerca de 1,8 milhões de euros, que visa a repavimentação de 13 arruamentos, divididos por nove lotes, em todas as freguesias do concelho. O plano de repavimentações incide sobre vias identificadas pelos serviços técnicos municipais como prioritárias, tendo em conta o seu estado de conservação e a intensidade de utilização.

A presidente da Câmara Municipal, Sónia Pereira, destaca a relevância destas obras no contexto da ação municipal: “Estas intervenções dão continuidade ao trabalho que temos vindo a desenvolver no concelho. Melhorar a qualidade das estradas é melhorar o dia a dia das pessoas, seja na mobilidade, na segurança ou na valorização do espaço público.”

Desde 2013, a Câmara Municipal de Câmara de Lobos já investiu mais de 16 milhões de euros na recuperação da rede viária municipal. Só durante os mandatos do atual executivo, mais de oitenta arruamentos foram intervencionados, consolidando uma estratégia de proximidade, eficiência e investimento responsável.