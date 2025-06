A autarquia de Câmara de Lobos realiza, no próximo dia 6 de junho, pelas 10h30, a abertura da 10.ª edição da exposição de pintura/instalação, denominada ‘CRIAtiv’Arte’, que ficará patente no hall do Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos, até dia 18 de julho e poderá ser visitada de segunda feira a sexta feira, das 09h00 às 19h00.

Esta exposição é, de acordo com a autarquia, o resultado de um projeto artístico na área das artes plásticas, organizado pela Câmara Municipal de Câmara de Lobos, em parceria com todos os estabelecimentos de ensino do município, que visa estimular a educação pela arte, enquanto caminho para a formação do ser, da pessoa no seu todo, de uma forma livre e criativa. Cada escola e os seus respetivos alunos participam, nesta iniciativa artística-educativa, com a criação de um objeto artístico.

Nesta 10.ª edição, a temática abordada para a intervenção artística tem a seguinte premissa: ‘A Inteligência Artificial – Prós e Contras’. “A Inteligência Artificial (IA) está a transformar, profundamente, os diversos setores da sociedade, como a educação, arte, a saúde, a economia e o lazer, revelando-se uma das tecnologias mais impactantes do século XXI. Reconhecendo esta realidade, torna-se essencial aproximar as comunidades escolares desta temática, promovendo a literacia digital e preparando os mais jovens para os desafios e oportunidades do futuro”, frisa a autarquia, em comunicado, acrescentando que “a IA pode ser abordada artisticamente, de forma acessível e pedagógica com todas as faixas etárias, desde atividades lúdicas para os mais pequenos, até debates com os mais crescidos. Esta abordagem inclusiva permite estimular o pensamento crítico, fomentar o debate sobre questões como a privacidade e a segurança digital, e formar cidadãos conscientes, informados e preparados para uma participação ativa na sociedade contemporânea”.

Embora repleta de potencial, “a IA levanta também desafios significativos, nomeadamente no que respeita à transformação do mercado de trabalho e à necessidade de garantir uma aplicação ética e responsável da tecnologia. Estas são questões prementes, que de certa forma, se aborda na exposição ‘CRIAtiv’Arte’ que exigem reflexão conjunta e ação informada por parte de toda a comunidade”, esclarece a Câmara Municipal de Câmara de Lobos.