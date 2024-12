O autarca do Porto Santo, Nuno Batista, criticou hoje o Governo Regional pelo que considera ser uma “desconsideração” relativamente à iluminação natalícia na ilha dourada.

“Este ano, não posso deixar de pedir desculpa a todos os porto-santenses e a todos os que nos visitam nesta época natalícia, pela pobre iluminação existente na nossa ilha. Já o disse e volto a afirmar, que não somos nenhum parente pobre da Madeira, nem inferiores a nenhum concelho da nossa Região, por essa razão e achando que existiu uma desconsideração por parte do Governo Regional com a nossa população no que concerne à iluminação de Natal”.

Considera, inclusivamente, que a “fraca aposta de iluminação natalícia que o Governo fez este ano no Porto Santo poderá afetar diretamente a atratividade da nossa ilha e que consequentemente traduzir-se num impacto negativo nos nossos comerciantes locais”.

E não deixa de assegurar que alertou quem de direito para o efeito. “O Município tentou de várias formas que esta situação não se verificasse, alertando o Governo e os responsáveis para a fraca iluminação existente que fomos observando durante a instalação da mesma e perante os vários alertas dos nossos munícipes. Aguardámos expetantes pelo dia de hoje, com a esperança que fosse arranjada uma solução.”

A concluir, reiterou as suas desculpas. “Perante estes factos, como Presidente deste Município e representante de todos os porto-santenses venho novamente reforçar o pedido de perdão, e pedir para que os governantes com esta responsabilidade que reflitam sobre as suas decisões e o impacto que terá na nossa população.”