Em comunicado, o presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz expressa o seu apoio aos Bombeiros Sapadores de Portugal”, que hoje estão concentrados em Lisboa, em manifestação por melhores condições salariais e de trabalho.

Na nota, Filipe Sousa escreve que “hoje, mais do que nunca, é urgente reconhecer a importância e o valor inquestionável dos nossos Bombeiros Sapadores, que diariamente arriscam as suas vidas para proteger as nossas comunidades, muitas vezes em condições de trabalho difíceis e sem o devido reconhecimento.

Como Presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, tive o orgulho de, desde o primeiro momento, optar pela transição total para a carreira de Bombeiro Sapador no nosso município. Fizemos essa transição sem hesitações, ao contrário de muitos outros municípios que o fizeram de forma faseada. Acreditamos que os nossos bombeiros merecem respeito e condições justas para desempenharem as suas funções, e essa decisão foi um sinal claro do nosso compromisso com a classe e a sua valorização.

Hoje, manifesto total solidariedade aos Bombeiros Sapadores que, a nível nacional, continuam a lutar por melhores condições de trabalho, pela regulamentação do horário, pela reforma aos 50 anos, e por um regime de avaliação específico. O vosso esforço e dedicação não podem continuar a ser ignorados. O Governo tem de ouvir e dar resposta a estas reivindicações justas, pois a segurança e o bem-estar das nossas populações dependem diretamente da valorização destes profissionais”.