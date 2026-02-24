As previsões do IPMA, para esta terça-feira, perspetivam mais um dia primaveral no arquipélago da Madeira, mas, atenção às poeiras em suspensão até ao início da tarde.

O céu apresentar-se-á pouco nublado ou limpo, com tendência para ficar muito nublado a partir do meio da tarde.

Há possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca a partir dofinal da tarde e o vento será fraco a moderado (10 a 30 km/h) do quadrante oeste, soprando moderado a forte (30 a 45 km/h) nas terras altas da ilha da Madeira.

Quanto à temperatura, haverá uma descida nas terras altas. Na Madeira, máxima de 23ºC e mínima de 16ºC, e, no Porto Santo, máxima de 19ºC e mínima de 14ºC.

Relativamente ao estado do mar, que vai estar a 18ºC, na costa Norte, ondas de noroeste com 1,5 a 2 metros, aumentando para 2 a 3 metros a partir do final da tarde, e, na costa Sul, ondas de sudoeste com 1 metro, aumentando para 1 a 2 metros, na parte oeste a partir do final da tarde.