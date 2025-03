A DTIM - Associação Regional para o Desenvolvimento das Tecnologias de Informação na Madeira, vai participar num encontro de rede europeia de coordenadores Erasmus+, dando assim continuidade ao seu processo de internacionalização através da participação em atividades de redes europeias.

“Deste modo, o Diretor-Geral da DTIM e a Coordenadora dos Projetos Europeus participaram numa reunião de trabalho da rede europeia “Erasmus+ Network of Mobility Consortia”, a qual decorreu entre os dias 10 e 13 de março, em Blankenberg, na Bélgica. Com a participação de cerca de quatro dezenas de participantes, a reunião contou ainda com a presença de Kristijan Vukelić, Policy officer da Comissão Europeia e Stefan Schaaf da Agência Nacional Erasmus+ da Alemanha, o que representa um reconhecimento da importância desta rede em contexto europeu. Esta rede tem o apoio da ETTAS - European Teacher Trainers Association.

O programa contemplou atividades de networking, partilhas de práticas inovadoras e workshops, dos quais se destacam dois: “Transformational Leadership for Consortia Coordinators” e” Building Sustainable Partnerships”, informa nota de imprensa.