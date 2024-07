Este domingo, às 17h, a Associação Diáspora no Mundo apresenta o Evento “Sementes do Futuro”, nos espaços da FNAC Sessions, no Centro Comercial Madeira Shopping, no Funchal.

Com acesso gratuito, esta iniciativa reúne os alunos das aulas de dança e canto da associação, crianças e jovens que vão dar mostras do trabalho desenvolvido nos últimos meses, conforme explica a associação em comunicado.

“Estamos agradecidos a todos os que têm apoiado os projetos que procuramos estabelecer entre a comunidade, os cursos de formação e criação que oferecemos na Casa do Povo da Tabua. Obrigado aos nossos parceiros, igualmente aos pais e representantes”, apontou Lúcia Gomes, presidente da Associação Diáspora no Mundo.

A associação foi criada em 2018 e é a instituição promotora destes cursos e da palestra “Interculturas”, iniciativa desenvolvida já em diversas escolas e instituições da Região; Além disso, tem promovido também a Mostra Regional do Bordado Madeira, em parceria com a Casa do Povo de São Martinho, e o espetáculo Homenagem às Migrações, evento que tem a sua quinta edição programada para o próximo 6 de setembro, no Auditório do Jardim Municipal do Funchal, entre outras atividades realizadas ao longo do ano.