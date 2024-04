A Associação Sem Limites diz, em nota às redações, ter “observado um preocupante abuso no uso do estacionamento reservado a deficientes”.

“É com grande preocupação que recebemos denúncias frequentes sobre a utilização inadequada destes espaços, que devem ser respeitados e usados de acordo com a legislação em vigor. O estacionamento reservado a deficientes destina-se exclusivamente a facilitar o acesso destas pessoas a locais públicos e privados. No entanto, temos constatado que muitas pessoas, mesmo portadoras do dístico, têm utilizado estes espaços por períodos de tempo excessivos, ultrapassando em muito o limite estabelecido por lei, que são aproximadamente 2horas”.

“Alertamos, portanto, para a necessidade de cumprir com a lei estipulada, para que haja no mínimo uma boa rotatividade, visto que ainda há uma carência de lugares reservados a deficientes. O dístico de estacionamento para deficiente é para uso pessoal e não pode ser “transmissível”, desta forma é imprescindível que a pessoa com deficiência esteja presente tanto na saída do veículo, como na entrada do mesmo quando estacionado nestes lugares. Esta medida, visa assegurar que o espaço reservado seja utilizado de forma justa e equitativa, evitando abusos e garantindo a acessibilidade a todos!

A APPNE - Associação Sem Limites apela à consciência de todos os condutores para que respeitem escrupulosamente estas normas. O estacionamento reservado a pessoas com deficiência é um direito conquistado com intuito de promover a inclusão e a igualdade de oportunidades. É nosso dever enquanto sociedade que este direito seja respeitado e preservado”, elaboram.