Euro2024: Martínez deixa duo do Sporting de fora devido a ausência nos estágios

O selecionador português de futebol, o espanhol Roberto Martínez, afirmou hoje que Pedro Gonçalves e Trincão “tiveram uma época excecional”, mas falham a convocatória para o Euro2024 por não terem integrado nenhum estágio anterior à fase final.

“Pela minha experiência, não é possível para um jogador entrar na lista de um Europeu se não fez parte da seleção durante os últimos seis estágios. Temos muitos jogadores, fizemos um apuramento impecável e temos decisões difíceis, mas que temos de tomar para ter uma equipa equilibrada. Trincão e Pedro Gonçalves tiveram uma temporada excecional, mas tiveram azar, pois o estágio de março era importante para eles”, disse.

Em conferência de imprensa de anúncio dos convocados para o Campeonato Europeu, que se realiza de 14 de junho a 14 de julho na Alemanha, Roberto Martínez explicou a falta de jogadores do campeão Sporting, que só mete o central Gonçalo Inácio na lista.

“O Trincão teve azar, pois esteve na lista de março, mas estava lesionado. Tivemos 10 jogos impecáveis na fase de apuramento e há muita competitividade. A seleção somos todos, não é para entrar na rivalidade de camisolas. Há muitos jogadores da formação do Sporting na lista, mas a convocatória representa o trabalho dos últimos 18 meses”, realçou ainda o selecionador, que estará na primeira fase final ao serviço de Portugal.

Roberto Martínez felicitou o Sporting pela conquista do título de campeão português e deixou uma mensagem para os futebolistas que não integraram a seleção nos últimos estágios, na perspetiva de se abrir um novo ciclo após a participação no Euro2024.

“Após o Europeu, há outro processo e recomeçamos um período novo. Esses jogadores têm sempre uma esperança de ficar na seleção num futuro muito próximo”, apontou.

A formação das ‘quinas’ concentra-se a partir de 02 de junho na Cidade do Futebol, em Oeiras, e, antes do Euro2024, ainda realiza três particulares em junho, todos em solo luso, frente a Finlândia (04, no Estádio José Alvalade), Croácia (08, no Estádio Nacional) e República da Irlanda (11, em Aveiro).

Na fase final, que se realiza de 14 de junho a 14 de julho, Portugal está integrado no Grupo F, juntamente com República Checa (18 de junho, em Leipzig), Turquia (22, em Dortmund) e Geórgia (26, em Gelsenkirchen).

A seleção lusa vai marcar presença na fase final de um Europeu pela nona vez, depois de ter sido campeão em 2016, finalista vencida em 2004, terceira em 1984, 2000 e 2012, eliminada nos ‘quartos’ em 1996 e 2008 e nos ‘oitavos’ em 2020.