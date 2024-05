Euro2024: Martínez diz que Conceição é um “espalha-brasas” dentro de campo

Francisco Conceição é um “espalha-brasas de nível excecional”, afirmou hoje o selecionador português de futebol, condição, juntamente com o “bom momento de forma”, que levou Roberto Martínez a convocador o extremo para o Euro2024 de futebol.

O jogador de 21 anos do FC Porto, que tem apenas uma internacionalização (jogou a segunda parte no particular de março com a Eslovénia), é a surpresa das escolhas do técnico espanhol para o Europeu que vai decorrer na Alemanha, enquanto Ricardo Horta, presença habitual na fase de qualificação (marcou dois golos em três jogos) foi excluído.

“O Francisco Conceição fez uma boa época desde janeiro. Tem uma boa personalidade para mudar o jogo. É um ‘espalha-brasas’ a nível excecional. É um jogador diferente”, afirmou Roberto Martínez, na divulgação da lista de convocados de Portugal para o Euro2024, na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Para o selecionador nacional, o extremo “aproveitou da melhor forma” o estágio de março” e o jogo que fez frente à Eslovénia (Portugal perdeu por 2-0) acabou por ser determinante para estar no grupo dos escolhidos para a fase final da competição.

“A segunda parte que ele (Conceição) fez contra a Eslovénia foi decisiva. Ele é um exemplo. Está num momento ótimo e aproveitou a sua oportunidade”, reforçou.

Em contrapartida, a exclusão Ricardo Horta, que chegou a estar parado no Sporting de Braga na fase final da temporada devido a lesão, deixou “triste” Roberto Martínez, situação que levou mesmo o treinador a contactar a jogador.

“Foi o único jogador a quem liguei. Fiquei triste. O Ricardo Horta é um exemplo. Tecnicamente e taticamente, é um sonho para um treinador. Mas, foi impossível convocá-lo. Ele fez tudo para estar na lista”, disse.

Martínez garantiu que Pedro Neto (Wolverhampton) e Diogo Jota (Liverpool), jogadores que estiveram um largo período lesionados nos respetivos clubes, estão em condições para representar Portugal no Europeu, ao contrário de Raphaël Guerreiro (Bayern Munique).

“O Guerreiro era muito importante para nós. É uma pessoa especial, mas, infelizmente, não está apto”, referiu o selecionador sobre o lateral, que ajudou Portugal a conquistar o Euro2016, em França, chamando para o seu lugar Nélson Semedo.

Toti Gomes, que tem o estatuto de “sexto central” da seleção e que fez parte de muitas das convocatórias no apuramento, também ficou de fora, assim como Matheus Nunes, apesar da boa exibição no particular de março com a Suécia (marcou um golo na vitória por 5-2).

O estágio da seleção nacional arranca em 2 de junho, na Cidade do Futebol.

No Euro2024, Portugal vai disputar o Grupo F juntamente com República Checa (em 18 de junho, em Leipzig), Turquia (22, em Dortmund) e Geórgia (26, em Gelsenkirchen).

Antes de partir para solo germânico, a seleção nacional vai realizar três jogos de preparação, frente a Finlândia (04 de junho, no Estádio José Alvalade), Croácia (08 de junho, no Estádio Nacional) e República da Irlanda (11 de junho, em Aveiro).

O Euro2024 vai decorrer de 14 de junho a 14 de julho.