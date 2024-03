Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos considera atual lei das reformas “injusta”

A Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos (ARPIRAM) realizou hoje uma iniciativa na rua Fernão de Ornelas, no Funchal, onde demonstrou o seu descontentamento face à atual lei das reformas e pensões.

Na ocasião, o presidente da ARPIRAM, Celestino Ferreira, referiu que “as injustiças na distribuição da riqueza produzida, afeta grande parte dos pensionistas e idosos”, pelo que a associação considera que “a lei atual das reformas e pensões é injusta, nada solidária no que se refere as pensões mais baixas”.

“O limiar da pobreza esta estipulada em 591 euros mês, milhares de reformados e pensionistas nem recebem este montante”, afirmou o presidente, acrescentando que “o aumento das pensões é imperioso para os reformados e pensionistas fazerem fase ao bruto aumento do custo de vida.”

Nesta iniciativa de contacto com os mais idosos, o presidente da ARPIRAM, também apelou ao voto no próximo domingo, considerando que “é importante votar, mas sem esquecer as forças politicas que defendem as nossas justas reivindicações e também não esquecer as forças políticas que em campanha tudo prometem e nada cumprem”.