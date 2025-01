A Associação de Jovens Madeirenses Conectados (AJMC) deu início a um novo mandato com a cerimónia de tomada de posse dos seus órgãos sociais, onde foram destacadas várias novidades e metas ambiciosas para 2025.

Fundada há apenas três anos, a associação “tem registado um crescimento significativo, ganhando um lugar de destaque entre os jovens da Madeira”, e conta agora com uma equipa reforçada de 36 membros, refletindo o seu fortalecimento e compromisso com os jovens da região, destaca um comunicado da associação, enviado à redação.

Álvaro Teles, de 23 anos e natural da Ribeira Brava, foi reconduzido à presidência da direção, destacando-se pelo trabalho desenvolvido ao longo do último mandato.

Durante o seu discurso, o presidente da AJMC fez um balanço positivo de 2024, um ano em que a AJMC duplicou o número de associados e superou os 10 milhões de visualizações nas suas plataformas digitais.

Entre os marcos do último ano, foram referidos momentos como as primeiras iniciativas no Porto Santo e a ida ao Parlamento Europeu, a convite do gabinete da antiga eurodeputada Cláudia Monteiro de Aguiar.

Teles também destacou a importância do trabalho conjunto da equipa para alcançar esses resultados.

Para o novo mandato, a AJMC apresentou uma série de novidades. Uma das mais aguardadas foi o Cartão de Associado AJMC, que oferecerá aos membros diversos descontos em empresas madeirenses, incentivando o consumo local e reforçando os laços da associação com a economia regional.

A proposta é dar um valor adicional à adesão à AJMC, tornando-a ainda mais relevante para os jovens.

Além disso, a associação anunciou o lançamento da plataforma “FinMadeira” em 2025, uma ferramenta de formação e promoção da literacia financeira. Este projeto surge como resposta ao estudo da Comissão Europeia de 2023, que classificou Portugal como o segundo pior país da União Europeia em termos de literacia financeira.

“A plataforma será um recurso importante para capacitar os jovens madeirenses a gerirem suas finanças pessoais e a se prepararem para os desafios do futuro, contribuindo para a redução das desigualdades no acesso à educação financeira”, indica.

A AJMC também anunciou planos para continuar a fomentar a discussão sobre a política jovem de forma descomplexada e acessível.

A associação quer promover um ambiente de diálogo aberto, onde os jovens possam debater questões importantes para o seu futuro e propor soluções inovadoras para o envolvimento cívico e social.

A nova equipa dirigente da AJMC é composta por Álvaro Teles, presidente da Direção, Joana Rodrigues, de 22 anos e natural de Santa Cruz, que assume a presidência da Mesa da Assembleia Geral, e Rodrigo Alves, de 21 anos e natural do Funchal, que será o presidente do Conselho Fiscal.

“Com estas novas iniciativas e uma equipa reforçada, a AJMC reafirma o seu compromisso com a formação, a capacitação e o envolvimento dos jovens da Madeira, mantendo-se como um ponto de referência no associativismo juvenil da região. A associação continua a apostar na construção de um futuro mais informado, participativo e preparado para os desafios que virão”, remata.