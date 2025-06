A tomada de posse da Associação de Estudantes da Escola Secundária Jaime Moniz acontece hoje, 6 de junho, pelas 10 horas.

A associação é presidida por Miguel Barata Oliveira.

A ESJM retomou a tradição de contar com o contributo da AE, “estimulando a democracia participativa estudantil com jovens entusiasmados com a vida escolar e com o sonho de contribuir para a construção de uma escola do conhecimento, alinhada com os desafios da época contemporânea, plural e inclusiva.”

A lista que compõe a direção da AE é formada por jovens entre os 16 e 17 anos de idade. O presidente, Miguel Oliveira, tem 17 anos de idade, faz parte da turma 40 do 11.º ano de escolaridade, curso de Humanidades, e pretende seguir o curso de Direito. Também a vice-presidente, Mariana da Fonte, com 16 anos, da mesma turma, sonha com o mesmo curso para enveredar pela magistratura.

Além do presidente e vice-presidente, a direção é constituída por Matilde Alcântara, tesoureira, Daniela Gouveia, secretária, Paulo Santo, vogal, e Diana Luís, suplente.

Ana Matilde Abreu é a presidente da Assembleia Geral com Ana Margarida Jardim, como vice-presidente, e Maria Miguel Azevedo, como secretária.