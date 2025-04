A Associação Aware In inaugurou esta terça-feira, na Praia dos Reis Magos, no Caniço, um mural alusivo à saúde mental, no âmbito de um projeto financiado pelo Programa de Inovação e Transformação Social (PRINT). A iniciativa visa sensibilizar a comunidade para a importância do bem-estar psicológico e marca o início de uma campanha que poderá vir a estender-se a outros pontos da ilha da Madeira.

Com um design apelativo e uma forte mensagem visual, o mural inclui um código QR que permite o acesso direto a um documento que aborda temas como o papel da psicologia, os mitos mais comuns sobre pedir ajuda, e a importância de reconhecer e validar todas as emoções, mesmo as mais desconfortáveis. Com uma linguagem empática e direta, desmistifica preconceitos e incentiva cada pessoa a cuidar de si, sem julgamentos.

A equipa da Aware In reforça que este projeto não pretende oferecer todas as respostas, mas abrir espaço para as perguntas certas. “Não é preciso ter um nome para tudo o que se sente, mas ajuda começar a olhar para dentro”, sublinha o guia.

Com esta ação, a AWARE IN pretende não só reforçar a visibilidade do tema no espaço público, como também criar um movimento de consciencialização que se possa multiplicar por várias localidades da Região Autónoma da Madeira, através da criação de murais semelhantes.

Ao aliar arte, tecnologia e intervenção social, a associação espera contribuir para uma mudança de mentalidades e aproximar a população dos temas da saúde mental de forma acessível, humana e inovadora.