Assistentes sociais concentram-se no Colégio dos Jesuítas para comemorar Dia Mundial do Serviço Social

Comemorado a 19 de março, o Dia Mundial do Serviço Social será assinalado pela Delegação da Madeira da Associação dos Profissionais de Serviço Social (APSS) com uma concentração, a partir das 14h30, no Colégio dos Jesuítas.

Nesta iniciativa, que contará com a presença da Comissão Instaladora da Ordem dos Assistentes Sociais, Fernanda Rodrigues, serão partilhados os com os presentes os procedimentos que cada profissional deverá adotar nos próximos meses, numa Conferência subordinada ao tema “Ordem dos Assistentes Sociais – Memória, Presente e Futuro”.

Conforme recorda uma nota enviada à redação, foram recentemente publicados em Diário da República os Regulamentos Eleitoral e de Inscrição na Ordem, após um longo processo que durou quase 20 anos.

“A garantia de um bom serviço público depende, efetivamente, da regulação do exercício profissional daqueles que, lidando com problemas e situações sociais complexas, estão comprometidos com princípios éticos e deveres deontológicos”, pode ler-se ainda.

De assinalar que esta comemoração também festeja a instalação da Ordem dos Assistentes Sociais, a qual, aponta a APSS “representa uma vitória, não só para estes profissionais, mas para toda a sociedade”.

Refira-se que esta iniciativa se destina a todos os assistentes sociais da RAM, em exercício de funções nos mais variados setores e entidades, estudantes de Serviço Social e profissionais em situação de desemprego.