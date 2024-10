Os deputados da Assembleia Legislativa regional votaram, na manhã desta quinta-feira, para a eleição dos representantes no Conselho Económico e da Concertação Social da Região Autónoma da Madeira e também no Conselho Nacional de Educação.

António Abreu, proposto pelo PSD, foi eleito presidente da representação da ALRAM no Conselho Económico e da Concertação Social da Região Autónoma da Madeira, com 32 votos. Já o vice-presidente eleito foi Ricardo Freitas, proposto pelo PS, com 28 votos. Manuel Martins, candidato do JPP a vice-presidente, contou com 12 votos, num sufrágio que teve ainda dois votos brancos e um nulo.

Quanto à eleição do representante da Assembleia Legislativa da Madeira no Conselho Nacional de Educação foi escolhido Rui Caetano, deputado do PS, com 25 votos. José Armando Farinha Barreiro, proposto pelo PSD, teve 20 votos. Houve ainda um voto nulo.