A Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, Rubina Leal, presidiu à inauguração da Instalação Artística com Bordado da Madeira, na Capela de Santo António da Mouraria, no âmbito da Semana do Bordado da Madeira, uma iniciativa do Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM).

A sessão contou com a presença do Presidente do IVBAM, Tiago Freitas, que abriu oficialmente a instalação artística, sublinhando o empenho da instituição na valorização e na divulgação do Bordado da Madeira, enquanto expressão máxima da herança cultural e do saber artesanal da Região.

A Presidente do Parlamento Madeirense destacou o valor histórico e simbólico do Bordado da Madeira, enquanto elemento identitário da cultura insular que ultrapassa gerações, afirmando que preservar o Bordado da Madeira é preservar a nossa história, a nossa tradição, aquilo que somos enquanto povo. Para além disso, esta arte também projeta a Madeira além-fronteiras com um produto genuíno, feito à mão, com excelência e rigor, que enobrece a nossa Região.

A Presidente enalteceu ainda o papel fundamental das cerca de 250 bordadeiras atualmente em atividade, muitas das quais mantêm vivas técnicas ancestrais passadas de geração em geração.

A Assembleia Legislativa da Madeira, na qualidade de Embaixadora Institucional do Bordado da Madeira, respondeu ao convite do IVBAM associando-se a esta semana de celebração, reforçando o seu compromisso com a valorização das tradições e do artesanato regional.

A Instalação Artística com Bordado da Madeira pode ser visitada ao longo da Semana do Bordado, na Capela de Santo António da Mouraria.