A Casa do Povo da Ilha assinala nos próximos dias 5 e 6 de abril, a XXIII Exposição Regional do Limão. “Esta homenagem aos produtores agrícolas madeirenses e aos produtos de excelência, de marca madeira, irão assinalar este certame que contará com a forte participação de artistas regionais”, revela a organização, em comunicado.

No sábado, dia 5 de abril, a partir das 20h00, a animação do palco do Polidesportivo Prof.ª Lídia Pedro inicia com dança, com a participação de grupos representativos do Concelho de Santana e Santa Cruz, seguida da atuação do grupo musical Gaudium, terminando a noite com as batidas do DJ Hugo Basílio.

No domingo, dia 6 de abril, a Festa inicia com o folclore do Monte Verde, passando às cores e movimento da Associação Geringonça, e pelas 12h30, subirá ao palco, o artista Miro Freitas. A tarde de animação inicia com a típica Festa do Despique e continua com Ficha Tripla e David Buzico.

As inscrições estão abertas para a Festa do despique e prova cega de licores e sobremesas de limão.

“Esta Exposição Regional tem vincado, desde 2002, a promoção das particularidades culturais, sociais e económicas da população da freguesia da Ilha bem como, a dinamização da economia local e regional, que promete oferecer um programa eclético, contemplando um conjunto de diversas atividades culturais e recreativas”, remata a organização.